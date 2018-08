Star Wars: Kelly Marie Tran rompe su silencio sobre acoso y racismo tras participar en la saga

George Lucas ideó el universo de Star Wars bajo la premisa que la oscuridad siempre sería vencida por la luz, que existe una nueva esperanza en las personas y que valores como la amistad y el amor eran armas suficientes para vencer a cualquier Imperio.

Sin embargo, la aventura galáctica más grande de todos los tiempos vuelve al ojo de la tormenta tras los ataques racistas que recibió la actriz Kelly Marie Tran que interpretó a Rose Tico en 'Star Wars: The Last Jedi'.



Las críticas de los seguidores de Star Wars hacia la actriz se tornaron en ataques racistas y Kelly Marie Tran optó por borrar todas sus publicaciones de Instagram hace unos meses.



Kelly Marie Tran fue invitada a publicar un ensayo para The New York Times y aprovechó para hablar sobre el acoso que tuvo que sufrir tras su participación en la última entrega de Star Wars.



"Me lavaron el cerebro para creer que mi existencia estaba limitada a la aprobación de otra persona. Me engañaron para que pensara que mi cuerpo no era mío, sino que solo era hermoso si otro así lo pensaba, independientemente de mi opinión. Todos me habían repetido siempre eso: a través de los medios, de Hollywood, de las compañías que aprovechaban mis inseguridades, manipulándome para comprar sus ropas y sus zapatos con el fin de llenar un vacío que se perpetuaba, por ellos en primer lugar", indica la joven actriz de 29 años de edad.



"Sus palabras parecían confirmar lo que ya aprendí creciendo como mujer y persona de color, que pertenezco a un lugar marginado y que soy válida solo como personaje menor. Sus palabras despertaron algo en mi profundidad, algo que pensé que había perdido; lo mismo que sentí cuando con nueve años tuve que dejar de hablar en vietnamita porque me cansé de escuchar a los niños reírse de mí", indica.



Tran finaliza su ensayo afirmado que su participación en Star Wars continuará y que su aventura recién inicia. "Puede que me conozcas como Kelly. Soy la primera mujer de color en tener un papel protagonista en una película de la saga Star Wars. Soy la primera mujer asiática en aparecer en la portada de Vanity Fair. Mi verdadero nombre es Loan, y esto es solo el comienzo", sentencia la actriz.