Star Wars: Disney confirma que Ahsoka Tano tendrá su propia serie original en Disney+

Disney confirmó este jueves que se prepara una serie de Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Skywalker en la saga de Star Wars.

En la serie, que será emitida por Disney+, Ahsoka Tano será interpretado por Rosario Dawson, la actriz que ya le dio vida en ‘The Mandalorian’.

“Ahsoka, a new Original Series, starring Rosario Dawson and set within the timeline of The Mandalorian is coming to Disney+”, informó Disney en un mensaje.

Previamente la serie fue anunciada en el Disney Investor Day.

La otra producción sobre Star Wars que anunció Disney, y que sigue la línea de ‘The Mandalorian’, fue Rangers of the new republic.

Disney+ se ha visto apoyado por la popularidad de la serie de televisión “The Mandalorian”, spinoff de la saga “Star Wars”, protagonizada por el chileno Pedro Pascal y por un personaje conocido popularmente como Baby Yoda.





DATO

-En el Disney Investor Day se anunció de manera oficial que Hayden Christensen regresará como Darth Vader en la serie Kenobi.





