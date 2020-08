El 'Regreso del Jedi' marcó el final de la primera trilogía que George Lucas publicó sobre Star Wars. Se estrenó en 1983 y contó la caída del Imperio, la muerte de Darth Vader y consagración final de Luke Skywalker como Jedi.

Por el lado económico, este filme necesitó un presupuesto de 32 millones y medio de dólares, según indica IMDb. En taquilla le fue mejor de lo que esperaba y sumó una recaudación mundial que superó los 475 mil millones de dólares.

Hasta el momento, 'The Return of the Jedi' es considerada en el puesto 3 de las mejores películas de Star Wars. Las críticas del Rotten Tomatoes le dieron un 79% de comentarios positivos. En Metacritic logró 52%.

El reconocimiento también estuvo presente: en la premiación de los Óscars alcanzó hasta 5 nominaciones, de las que solo pudo conquistar un trofeo y eso fue a Mejores Efectos Visuales.

Dentro de las sucesos que registra el filme se encuentra la inclusión de Jabba the Hutt —su forma grotesca y gigante como se recuerda. Además, se pudo ver parte de su palacio, a sus aliados y —más adelante— su muerte.

Esta película también tuvo varios cortes en su edición final. Por ejemplo, en la publicación del Blu-Ray de 2011 aparecieron algunas imágenes en donde se veía a Luke Skywalker terminando de armar su espada de luz o escenas de diferentes batallas entre los Rebeldes y el Imperio.