¡Tristes noticias! Jon Paul Steuer, actor de 'Star Trek' , falleció a los 33 años. El artista se hizo conocido por participar en 'Star Trek: The Next Generation' , cuando solo tenía 3 años.

Según confirmó su familia en un comunicado, él fue encontrado sin vida el 1 de enero, y aún se desconocen de las causas de su deceso.

Steuer interpretó a 'Klingon Alexander', hijo de 'Worf' y el embajador 'K'Ehleyr', en la serie televisiva de la franquicia espacial. Fue elegido porque soportaba las tres horas que requería el equipo de maquillaje para transformarlo en su personaje.

Después de sus diversas apariciones con el recordado personaje en 'Star Trek: The Next Generation', de 1990 hasta 1994, él actuó diferentes producciones hasta llegar a protagonizar 'Grace Under Fire', de 1993 hasta 1996.

Sin embargo, luego se alejó del cine, y se enfocó en la música. Su nombre artístico era 'Jonny P. Jewels' e integraba una banda de nombre 'Jon PROBLEMS'.