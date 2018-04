Parecería irreal creer que una de las mentes más brillantes en el mundo de los cómics vive una vida infeliz. Stan Lee no pasa sus mejores días, no solo una fuerte neumonía lo aqueja, sino también su entorno no lo deja tranquilo.

Lee es el creador de varios personajes del universo de Marvel , como Thor, Hulk, Capitán América, Iron Man, entre muchos otros. El éxito de sus superhéroes en el papel transcendió hasta la pantalla grande. Por años, se lo ha visto en las películas de los héroes producto de su imaginación.

Pero todas las satisfacciones cosechadas en el mundo artístico no se han podido repetir en este último periodo de la vida personal del genio. Hace unos meses fue internado de emergencia por un cuadro de neumonía. Además, se supo posteriormente que los cuidadores de Stan estarían implicados en robos y maltratos hacia su paciente, según medios estadounidenses.

TMZ informó en febrero que la Policía investiga la desaparición de 1,4 millones de dólares de las cuentas de Lee. Además, él mismo reportó la pérdida de 850.000 dólares que fueron usados para adquirir un condominio en West Hollywood.



Otro mal que aqueja al historietista es su ex guardaespaldas, Mac Anderson, quien estuvo preso por abuso doméstico. Anderson supuestamente habría amenazado a Lee y a su hija, Joan Celia Lee, luego de rehusarse a ser despedido de la mansión de la familia.



También fue despedida Linda Sanchez, enfermera personal del escritor de cómics. Ella es investigada por el Servicio de Protección al Adulto de Estados Unidos, según el Daily Mail. Abundan las sospechas de que Sanchez es la culpable del deterioro de Stan en los últimos meses.



Por otro lado, Keya Morgan, amigo y socio de Lee, fue quien confirmó la desaparición de 1,4 millones y que él mismo lo acompañó a presentar la denuncia. Pero no todas son malas noticias, ya que Morgan anunció a Insider que las cosas para su compañero de años "están más o menos bajo control y mejorando".

