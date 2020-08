Sebastián Lizarzaburu volvió a hablar sobre el futbolista Ray Sandoval y su expareja, Andrea Miranda, tras el accidente que ocasionó el jugador por manejar en estado de ebriedad. Esta vez reveló lo que le dijo la modelo en una llamada que recibió hace un mes.

El exchico reality dijo que no entiende por qué la pareja intentó huir tras chocar: “Desconozco, no sé por qué actuaron como delincuentes, realmente me parece una cosa de película”, señaló en conversación con Diario el Trome.

La expareja de Andrea San Martín aseguró que hace un mes recibió una llamada de Andrea Miranda, en la que la joven le informaba sobre la salud de su madre y que en otro momento de la conversación le preguntó si aún guardaba sentimientos hacia él.

“Me comentó que se sentía mal porque su mamá estaba delicada, pero luego me dijo: ¿aún sientes algo por mí? Le respondí que estaba mal de la cabeza y que su novio estaba peor que ella. Doy gracias a Dios ya salió de mi vida, estoy tranquilo, ahora solo me dedico a mí, mi hija y trabajar”, manifestó Lizarzaburu.

También expresó todo su malestar y espera que paguen por lo sucedido. “Espero que paguen por los delitos que han cometido, porque estamos en ‘Estado de emergencia’ y ellos estaban fuera del toque de queda, borrachos y han alterado el orden público y atentado contra la propiedad ajena. A él deben quitarle el brevete de por vida, pagar las multas correspondientes y que lo saquen de su club”, declaró para el mismo medio.

