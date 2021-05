Spheffany Loza, más conocida como ‘Tepha’, regresó a “Esto es guerra”. La modelo sorprendió a sus compañeros y a su hermana Melissa con su incorporación en el programa juvenil de América TV.

La influencer confesó que no tenía intenciones de regresar al reality, pero recibió la llamada del productor Peter Fajardo y no pudo negarse a esta nueva oportunidad laboral.

“La verdad que no pensé estar nuevamente, pero me dieron la oportunidad y la acepté. Yo no pensaba regresar, la verdad, pero aquí todo puede pasar”, fueron las primeras palabras de Spheffany Loza.

La modelo también se refirió a Melissa Loza tras rumores de que ella puso condiciones en su contrato para vetar el ingreso de su propia hermana.

“Acá todo es profesional, yo he venido a competir. Lo personal lo dejo a un lado y nada, a demostrar lo que siempre he demostrado en la competencia”, señaló.

Spheffany Loza regresó a “Esto es guerra”: “Aquí todo puede pasar”

VIDEO RECOMENDADO

Pancho Rodríguez se pronuncia tras finalizar relación de cuatro años con Spheffany Loza

Pancho Rodríguez se pronuncia tras finalizar relación de cuatro años con Spheffany Loza