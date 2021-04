June Shannon, la madre de la pequeña Alana Thompson, mejor conocida como ‘Honey Boo Boo’, luce completamente irreconocible tras perder más de 100 kilos al someterse a un bypass gástrico hace casi dos años cuando pesaba 220 kilos.

La madre de 'Honey Boo Boo' se hizo conocida precisamente por el reality de Alana, quien participaba en concursos de belleza. Luego de alejarse de la televisión, ahora contará todo su gran proceso de transformación en un programa propio llamado 'Mama June: From Not to Hot'.

A sus 37 años, June Shannon ha sido portada de la revista People por esta primicia y también E! News ha publicado videos sobre su cambio.

Además del bypass gástrico, June también se hizo otras cirugías para quitarse el exceso de piel. Pero, eso no fue todo, siguió una dieta saludable y una estricta rutina de ejercicios con la entrenadora Kenya Crooks.

"Esta cirugía fue lo más aterrador que he hecho en mi vida, pero creo que había una persona delgada dentro de mí", contó para la revista People.