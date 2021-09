Sor Cristina, la monja que alcanzó renombre internacional tras proclamarse ganadora de la primera edición italiana del concurso de televisión La Voz, anunció su debut discográfico con el clásico de Madonna Like a Virgin como primer single.

"La elección de Like a Virgin quiere ser testimonio de la capacidad que Dios tiene de hacer que todas las cosas se tornen nuevas. Lo interpreto como el toque divino, cuando me ha llamado a una vida nueva, restituyéndome la pureza, la dignidad de ser su hija amada", explicó la intérprete, Cristina Scuccia, en declaraciones recogidas por su discográfica.

El álbum, que se lanzará el 11 de noviembre, ha sido producido por Elvezio Fortunato y grabado en varios estudios de Los Ángeles, mientras que el videoclip de su primer sencillo ha sido rodado en Venecia y se estrena hoy en Vevo.

Durante su participación en La Voz, que le ha reportado más de 100 millones de vistas en YouTube, Sor Cristina interpretó canciones de afamados artistas pop como Alicia Keys, quien reconoció a través de las redes sociales la versión que hizo de su tema No one.

"Has nacido para vivir sobre un escenario", le dijo Raffaella Carrá, quien formaba parte del grupo de jueces del concurso, tras interpretar Lungo la riva, una canción muy rítmica y de estética góspel compuesta por la propia Scuccia.

Gracias a La Voz, además de un contrato discográfico con Universal Music, esta religiosa ursulina pudo cantar La copa de la vida junto a Ricky Martin y, ya en la final, donde venció con el 62% de los votos emitidos por la audiencia, interpretó Can’t Get You Out of My Head a dúo con Kylie Minogue.