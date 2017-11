Sophie Turner protagonizará su propia película

La reconocida actriz Sophie Turner, quien encarna a ‘Sansa Stark’ en la exitosa serie 'Juego de tronos', producirá y protagonizará su propia película, ‘Girl who fell from the sky’.

Esta nueva cinta estará basada en la historia real que escribió Juliane Koepcke sobre una superviviente de un accidente de avión en la selva peruana en 1971, quien se la arreglará para sobrevivir durante once días entre vegetación antes de ser localizada por un equipo de rescate.

“Estoy emocionada de ayudar a llevar esta historia que es increíble, inspiradora y verdadera”, tuiteó Sophie.

Actualmente, Turner se encuentra en Belfast, Irlanda del Norte, afinando los detalles de su producción antes de empezar el rodaje de la octava y última temporada de 'Juego de tronos'.

Cabe resaltar que la actriz anunció su compromiso con el cantante Joe Jonas tras publicar una imagen de su anillo con el siguiente mensaje: “Dije que sí”.