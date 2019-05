Sophie Turner y Joe Jonas estarían planeando una gran fiesta de matrimonio 

Sophie Turner se presentó en el programa de televisión “The Graham Norton Show” para promocionar “X-Men: Dark Phoenix” junto a sus compañeros; sin embargo, la actriz acaparó las cámaras al ser consultada sobre su matrimonio con Joe Jonas.

La estrella de “Game of Thrones”, Sophie Turner, se casó en Las Vegas con Joe Jonas luego de los Billboard Music Awards, y uno de sus invitados, DJ Diplo fue quien inesperadamente transmitió la ceremonia.

“No lo elegimos como nuestro fotógrafo de bodas, él simplemente decidió transmitirlo en vivo”, expresó Sophie Turner al conductor del programa entre risas.

Graham Norton, consiguientemente bromeó acerca de lo ocurrido y le preguntó si realizarían una gran fiesta, por lo que Sophie Turner respondió: “Potencialmente, seguro”.

El actor y presentador de televisión, consideró que se trata de un tema privado, por lo que rápidamente ironizó: “Oh no, ¿es eso un secreto? Ya no. No firmé nada. Será en Francia, el 15 de julio”.

Sophie Turner sorprendida no negó ninguno de los detalles y entre risas, dijo: “Es una muy buena suposición”.

Sophie Turner y Joe Jonas habían entusiasmado a sus fanáticos con su boda; sin embargo, la pareja decidió adelantarse con una íntima y divertida ceremonia con algunos amigos y artistas de Hollywood.