Sonya Smith tras ser vinculada con Orlando Fundichely: "No inventen, están hiriendo a su pareja y familia"

Sonya Smith negó un supuesto vínculo con el actor Orlando Fundichely, quien recientemente anunció su separación de la animadora Karina Rivera. La actriz venezolana señaló que el actor cubano solo es su amigo y compañero de trabajo.

“El señor Orlando Fundichely y yo estamos trabajando en un piloto para una serie de Internet que se llama ‘Miami Task Force’. Somos los protagonistas. Es simplemente un compañero de trabajo y agradecería que no estén inventando cosas que no son. Yo soy una persona muy seria y reservada en mis cosas personales”, precisó Smith en radio Capital.

Tras 15 años de matrimonio, Fundichely y Rivera rompieron su compromiso a fines del año pasado.

Los rumores de un probable romance entre Fundichely y Smith se iniciaron hace un mes en redes sociales cuando ambos subieron un video a Twitter. En el videoclip, ambos lucían relajados y sonrientes ante sus seguidores.

Fundichely destacó en las imágenes que su compañera Sonya Smith le parecía "hermosa" y que juntos preparaban un proyecto de entretenimiento.

“Yo también subí ese video porque a la gente le gusta ver el detrás de cámaras y estábamos haciendo una escena en el yate. También estaba otro compañero actor y la parte de la producción de la serie” , indicó Smith al respecto.

Indignada tras ser vinculada con Fundichely, Smith envió un contundente mensaje final. “Eso es muy feo porque lo ponen a él como una persona que no respeta. A mí en una situación que no existe. Además, están hiriendo a terceras personas como su pareja y su familia. No existe ningún tipo de relación más que de trabajo”, enfatizó.

