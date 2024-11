'Sonnemm' productor musical y compositor peruano es nominado al Grammy

Emmanuel Mendives 'Sonnemm' ha sido nominado al Grammy en la categoría Best Children's Music Album, con 'Solid Rock Revival', un álbum que contiene canciones trabajadas con figuras de la talla de Rob Halford, Alice Cooper y Slash.

El productor y compositor de 30 años, nacido en Perú, radicado en Estados Unidos desde hace siete años, viene trabajando junto a grandes artistas, considerados leyendas del Hard Rock.

Su nominación como productor es por Girls come Together, un tema de Calico Cooper y Alicia Chasem que habla sobre el empoderamiento femenino y la unidad que deben tener.

Asimismo, como compositor y coproductor, está nominado por Freewheelin, un tema de Slash en conjunto con Alice y Calico Cooper, así como Pleasant Dreams, de Rob Halford.

Los miembros de Rock for Children son niños que son parte de la fundación, que fue fundada por Alice Cooper para ayudar a niños de la calle.

Sonnemm estuvo de gira por Europa trabajando con artistas internacionales y entre su repertorio se encuentra Slash, Milano, Sampagne, JAIMES (firmado con Martín Garrix), Cepeda, Rob Halford (Judas Priest), Alice Cooper, Calico Coope y Jesse Carmichael de Maroon 5.

Además, ha realizado producciones para series como Fast and Furious: The Toretto Virus, The Good Doctor, y la serie de atletas en Netflix “Sprint”.

Ha tocado como Director Musical en festivales como Rocklahoma, Welcome to Rockville, Inkcarceration, Dos X Festival; abriéndole a bandas como Korn, Slipknot, POD, The Offspring, junto a su antigua banda Zero 9:36.

