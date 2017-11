A unas horas del Perú vs. Nueva Zelanda , distintos artistas nacionales hicieron algunas promesas de lo que harían si Perú llega al Mundial Rusia 2018 , y sus respuestas te sorprenderán. Todo fue parte de un segmento para el programa 'En Boca de Todos' .

Angie Arizaga, conductora de 'La Previa', fue la primera que habló de lo que haría y ella no pudo evitar hablar en broma de un futuro compromiso con Nicola Porcella. “Si Perú llega al Mundial, me achoro. Me caso al día siguiente”, dijo entre risas. “Ya pues, lleguen chicos”, agregó.

Por su parte, GiselaValcárcel no dudó en mencionar algunos planes de viaje que haría. “La primera cosa es que compro pasajes, de todas maneras me voy a Rusia. ¡Arriba Perú!, no va a ser abajo”, mencionó.

➤ Sigue aquí todos los detalles del Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO por el repechaje (vuelta) a Rusia 2018

Su hija, Ethel Pozo, también se sumó y prometió cocinarle al equipo de 'En Boca de Todos'. “Les cocino… Arroz con cochas. ¡Buenazo, nos preparamos! ¡Me sale riquísimo”, reveló la conductora de 'Mi Mamá cocina mejor que la tuya'.

Jaime 'Choca' Mandros, conductor de 'Estás en todas', también aprovechó en hacer una promesa y se comprometió a un cambio de look. “Si Perú llega al Mundial, me rapo toda la cabeza. Barbita roja y blanca, y rapado”, aseguró.

Finalmente, Aldo Miyashiro prometió que celebraría a lo grnade. “Hacemos algo, una gran fiesta, no sé, pero algo. ¡Vamos Perú, caraj*!”, dijo el conductor de 'La Banda del Chino'.