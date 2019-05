Estas son las 10 mejores series de la historia, según IMDb [GALERÍA]

La nueva miniserie de HBO, “Chernobyl”, la cual relata el desastre nuclear que sucedió en una planta en Ucrania cuenta con un puntaje casi perfecto en la base de datos Internet Movie Data base (IMDb), por lo que ha sido considerada la mejor serie de la historia por encima de otras producciones como “Breaking Bad”, “Game of Thrones”, “Planet Earth II”, entre otras.

No cabe duda que “Chernobyl” ha tenido un gran auge y se ha convertido en la serie del momento. En tan solo un par de semanas emitiéndose en la señal de HBO, la producción se ha logrado posicionar como la favorita de millones de fanáticos.

La plataforma IMDb recopila datos de películas y series, y también permite que los usuarios le den un puntaje a cada producción del 1 al 10. Hasta el momento, “Chernobyl” promedia 9,6 gracias a los más de 80,000 votos que recibió. Detrás suyo quedaron otras favoritas como “Breaking Bad” (9,4), “Game of Thrones” (9,4), y “The Wire” (9,3).



Sin embargo, no todo es felicidad para “Chernobyl” ya que a pesar de ser bien aceptada por una gran parte del público, la crítica especializada no está tan de acuerdo con su puntaje.



En Metacritic, la web que promedia los puntajes dados por los perodistas, "Chernobyl" lleva un puntaje de 83 sobre 100, siendo superada por varias series recientes, como las nuevas temporadas de “The Good Fight”, “Killing Eve”, “Veep” y, la súper aclamada, “Fleabag”.



A continuación, la lista de las 10 mejores series de la historia según IMDb: