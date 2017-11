En medio de una de las más duras batallas que le tocado enfrentar en su vida, el Gobierno solicitó ayer al Congreso someter a voto una pensión de gracia a favor de Eusebio 'Chato' Grados por su destacada labor como compositor e intérprete de la música andina.

El músico más representativo del huaylas e ídolo del 'Pío Pío' está luchando contra enfermedades muy graves como el cáncer de médula ósea y la insuficiencia renal crónica a sus 64 años.

El cantante anunció que su estado de salud aún es delicado, pero se viene recuperando satisfactoriamente gracias a las quimioterapias y otros tratamientos que recibió desde que reveló su enfermedad.



“Gracias a Dios me encuentro más restablecido luego de estar en silla de ruedas siete u ocho meses. Mis piernas no me obedecían, yo pensé que me iba a quedar inválido. Pero gracias a Dios ya puedo flexionar mis piernas y dejé mi silla de ruedas. Estoy andando ahora en compañía de mi esposa y apoyado de un bastón”, expresó recientemente.