En una noche llena de emociones y celebración, Nicola Porcella se consagró como el ganador indiscutible de la categoría ‘Fandom del Año’ en los Social Teen Awards 2023. El carismático artista, reconocido por su conexión única con sus seguidores, demostró una vez más el impacto de su presencia en las redes sociales.

Por medio de una historia en Instagram, Nicola Porcella dio a conocer la noticia. Asimismo, expresó su agradecimiento a sus devotos seguidores, destacando la buena relación que tiene con ellos.

Nicola Porcella ganó la categoria 'Fandom del Año' (Foto: Instagram)

Sin embargo, la noticia no solo resonó en la plataforma, sino que también trascendió las fronteras digitales al aparecer su imagen en el famoso Time Square de Nueva York. Tras ello, el exchico reality se pronunció: “Este es el premio que más valoro desde que salí de LCDLF (La casa de los famosos), porque es para mi 1% que se le merecen más que cualquiera porque hasta ahora no se dan cuenta de que me salvaron la vida y se merecen todos los premios del mundo”.

Nicola Porcella aparece en Time Square de Nueva York (Foto: Instagram)





