Billy Corgan de Smashing Pumpkins: “Perú es uno de mis países favoritos en el mundo” | VIDEO

Han pasado 29 años desde que un álbum iluminara a una generación de adolescentes deseosos de algo original. Se trata del Mellon Collie and the Infinite Sadness que, con sus melodías eclécticas que discurren entre el rock, pop, sinfónico y grunge, convirtió a los Smashing Pumpkins en megaestrellas.

Justamente, a un año de que este álbum cumpla las tres décadas, la banda conformada por Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin, regresa a Lima para presentar su nuevo álbum 'Atum: A Rock Opera in Three Acts', una continuación del Mellon y The Machines of God del 2000.

A pocos días de su concierto en la tribuna norte del estadio Nacional, Corgan, el enigmático frontman, dedicó unas palabras a sus fans peruanos vía sus redes sociales: “Hola a todos, soy William Patrick Corgan de The Smashing Pumpkins y estamos yendo a Perú el 10 de noviembre".

"Uno de mis países favoritos en el mundo. Cuando la gente me pregunta a dónde me gusta ir en América del Sur, es a Perú. El 10 de noviembre, en el Estadio Nacional, los Smashing Pumpkins estaremos ahí. Prepárense para rockear con nosotros. Los vemos ahí”, anunció a todos sus smashers.

Esta es la segunda vez que la banda llega a Lima, pero la primera en presentarse como acto principal, puesto que en el 2010 formó parte de un festival. Las entradas se encuentran a la venta en el portal Joinnus con descuentos de hasta el 10%

