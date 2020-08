Slash, el reconocido músico y ex guitarrista de Guns N' Roses, se presenta este lunes, a las 8 pm., en el Parque de la Exposición. Revisa aquí el posible setlist que tendrán el privilegio de escuchar quienes asistan al concierto.

1. You're a Lie La gira que trae Slash a Lima se llama 'World on Fire'. El guitarrista estará acompañado en el escenario por Myles Kennedy & The Conspirators.

2. Nightrain Slash le mandó saludos a sus fanáticos peruanos por medio de su Facebook. "Es genial estar en Lima, Perú. ¡Es la primera vez! Estoy emocionado por el show de mañana en la noche en el Parque de la Exposición. ¡Va a ser una explosión!".

3. Standing in the Sun Slash tenía previsto tocar en Lima en 2013. Sin embargo, ese concierto fue cancelado por problemas de logística, según informaron los organizadores del espectáculo en ese momento.

4. Ghost En una entrevista con la revista Rolling Stone, Slash admitió que veía las aventuras de Bob Esponja. Es por esa razón que tuvo una participación especial en la última película que se estrenó de este personaje, Bob Esponja: Un héroe fuera del agua.

5. Back from Cali Hace unos días se supo que las entradas generales para este concierto se habían agotado. Sin embargo, todavía quedan localidades para la zona principal de este show, 'zona Slash'.

6. Wicked Stone Slash afirmó, en una entrevista con El País de España en 2010, que era muy tímido para cantar. 'Puedo hacerlo, pero no me gusta. Soy un puto guitarrista, no un autor', contó.

7. Shadow Life Slash tiene un gusto particular por el cine. Debutó como productor –en 2013– con la película de terror El llanto del diablo.

8. Double Talkin' Jive El músico le dijo a la revista Rolling Stone que su apodo 'Slash', que en español significa acuchillar de manera intempestiva, se lo puso un amigo de su padre, porque de niño se movilizaba corriendo rápidamente a todos lados.

9. You Could Be Mine Slash sorprendió a sus fanáticos al realizar una versión del himno de los Estados Unidos en un partido de hockey, en mayo de 2014.

10. Doctor Alibi La relación entre Slash y Axl Rose (vocalista de Guns N' Roses), no es la mejor. Sin embargo, el guitarrista siempre ha mostrado disposición para amistarse. Por ejemplo, el pasado 5 de febrero saludó a Rose por su cumpleaños.

11. Welcome to the Jungle Este saludo fue aprobado en las redes sociales por los fanáticos de Guns N' Roses, quienes respondieron el gesto con 3 mil favoritos y 7 mil retuits, en menos de una hora.

12. Beneath the Savage Sun El último disco que publicó este músico como solista fue 'World on Fire', en 2014. Precisamente, este álbum embarcó al guitarrista en la gira que lo trae a Lima.

13. The Dissident Otras bandas en las que Slash participó fueron Slash's Snakepit y Velvet Revolver.

14. Rocket Queen Este guitarrista también es conocido por las tantas colaboraciones que ha realizado a lo largo de su carrera. Algunos artistas con los que tocó fueron Michael Jackson, Steve Lukather, Brian May, Travis Barker, Bob Dylan, Iggy Pop, Lenny Kravitz, entre otros.

15. Bent to fly Slash también grabó un video para mandarle saludos a sus fanáticos peruanos. "¡Hola Lima!, los saluda Slash. Estamos esperando tocar allá el 9 de marzo, así que ahí nos vemos", dijo el guitarrista.

16. World On Fire El vocalista que acompañará a Slash en su concierto es Myles Kennedy. Este músico trabaja junto al guitarrista desde 2010.

17. Anastasia 'Anastasia' fue una de las primeras canciones que se publicaron del disco 'World on Fire' (2014). Además, este tema cuenta con un videoclip.

18. Sweet Child O' Mine Slash ha declarado que la canción 'Sweet Child O' Mine' nunca fue de su agrado. 'Estaba sentado, actuando como un idiota, cuando empecé a tocar la melodía', sostuvo para VH1.

19. Slither Slash también es conocido por tener una colección de más de catorce guitarras, un auto Corvettte de 1966, sombreros de copa, joyas y varios lentes de sol.

20. Paradise city El guitarrista siempre escoge al tema 'Paradise City' para cerrar sus conciertos. Este tema lo tocaba con Guns N' Roses y es muy recordado por la intensidad que tiene.