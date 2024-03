Mientras miles de fans han expresado su alegría por la bioserie de Chespirito, el cual ya empezó su rodaje, Florinda Meza estaría alistando una demanda en contra de los productores de “Sin querer queriendo”, incluyendo al hijo de Roberto Gómez Bolaños.

Según el programa Ventaneando, la viuda de Chespirito podría demandar a María del Carmen Rotter Alday, quien fue directora General de Televisa, por filtrar datos confidenciales del actor durante el tiempo que trabajó con él.

Asimismo, informaron que esta demanda también podría recaer en Roberto Gómez Fernández, por usar de forma ilícita los derechos de la imagen de su padre para colaborar en una producción.

Las productoras THR3 Media Group y El Perro Azul, así como las plataformas Max y Warner Bros Discovery podrían ser otras de las implicadas en el proceso legal.

Aunque Florinda Meza aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta posible demanda, lo que sí se sabe es que está bastante incómoda con el tratamiento que tiene su imagen en la bioserie.

“Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, causaría un gran dolor si mi Robert aún viviera”, dijo la actriz, además sostuvo que si Chespirito aún viviera, “tampoco aprobaría la idea”. Aunque su incomodidad era evidente, Meza dijo hace algunos meses que no se oponía a que se haga la biografía del creador del Chavo del 8.





