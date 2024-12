“Sigo esperando mi leche”: Jefferson Farfán habla sobre la relación con su padre

Jefferson Farfán se refirió al vínculo con su padre, Luis Farfán Quispe, y contó cómo es la relación que ambos llevan en la actualidad. Como se sabe, a lo largo del tiempo, el exfutbolista ha preferido no dar muchos detalles sobre él.

Durante una entrevista con El Comercio, la ‘Foquita’ recordó la falta de víveres durante su niñez y, a modo de broma, detalló que hasta ahora espera que su papá le lleve un tarro de leche.

“Hasta ahora sigo esperando mi leche. Esto es algo que siempre se lo he comentado a mis amigos que me preguntan. Mi mamá siempre me aconsejó a respetar a las personas por más que no se hayan comportado de la manera correcta. Yo le tengo un aprecio a mi papá porque es mi padre, siempre lo voy a respetar”, expresó.

Aunque Luis Farfán no cumplió con su manutención, Jefferson destacó que su mamá le inculcó el respeto hacia él.

El ex de Melissa Klug agregó que su padre siempre estará en su vida: “Tenemos una relación normal, obviamente de mucha cordialidad. Mi papá siempre será mi papá y lo respeto mucho”.

