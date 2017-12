¿Estás de acuerdo?'Sign of the Times' de Harry Styles se coronó como la 'Mejor Canción del 2017'. La revista Rolling Stone realizó una lista de los temas más exitosos de este año, y el de ex integrante de One Direction se encuentra en la cima.

Como ya es costumbre, la publicación compartió una lista de las 50 canciones más populares del año, y en el primer puesto se encuentra el tema con el que Styles se lanzó como cantante solista.

Muy de cerca al cantante, en el segundo puesto se encuentra la neozelandesa Lorde, con 'Homemade Dynamite'. En el tercer puesto está Kendrick Lamar con 'Humble'; en el cuarto, Cardi B con 'Bodak Yellow' y en el quinto y sexto llegan temas de U2 y Migos, respectivamente.

El éxito de Luis Fonsi, 'Despacito', no logró obtener el primer lugar, pero sí hizo su ingreso al top 10 de canciones, apareciendo en el séptimo lugar del ránking del medio en cuestión. Seguidos por temas de Portugal. The Man, Lana del Rey, Future, entre otros.

¿Quieres escuchar las 10 primeras canciones de esta lista? Te dejamos los videos a continuación:



1. Harry Styles - 'Sign of the Times'

2. Lorde - 'Homemade Dynamite'

3. Kendrick Lamar - 'Humble'

4. Cardi B - 'Bodak Yellow'

5. U2 - 'Lights of Home'

6. Migos - 'Bad and Boujee'

7. Luis Fonsi - 'Despacito'

8. Portugal. The Man - 'Feel it Still'

9. Lana del Rey - 'Lust for Life'