En el más reciente adelanto del podcast de Yahaira Plasencia, se conoció que la próxima invitada será la cantante Giuliana Rengifo, quien contará detalles inéditos del vínculo fugaz que mantuvo con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

En el avance de ‘Hablando con la Yaha’, se le escucha a la cumbiambera mencionar que ella se aseguró de saber que el notario estaba soltero.

“Yo revisé cada rincón de su casa de él, para asegurarme que no hubiera nada de ella. Cuando Magaly comenzó a atacarme, a difamarme, porque me difamó, yo tengo pruebas de ello”, dijo.

Giuliana señaló que, a pesar de los constantes ataques entre ella y Magaly, la periodista no es su enemiga. Agregó que ella “no le quitó nada”, en relación al notario.

“Lo que no fue en tu año, que no te haga daño y si te pica, ráscate. Magaly no es mi amiga, tampoco es mi enemiga. Yo no le quité nada, más bien se lo devolví”, dijo entre risas.

Como les dije, Yahaira Plasencia entrevistará a Giuliana Rengifo en su podcast y como ya se sabía que pasaría, el tema principal será MAGALY y el NOTARIO. #MagalyTVLaFirme 👇🏼 https://t.co/lalbEsYPvR pic.twitter.com/06uWKBkyGn — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 28, 2024





Giuliana Rengifo respalda a Pamela Franco tras revelar amorío con Cueva: “Ahora que sea feliz”

En una entrevista, Giuliana Rengifo compartió su opinión respecto a las revelaciones hechas por Pamela Franco sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.

Franco, conocida por su participación en diversos programas de televisión y por su relación con el cantante Christian Domínguez, sorprendió al público al confesar públicamente que mantuvo un amorío con el futbolista peruano.

Ante esta revelación, Rengifo expresó que es importante respetar la privacidad de las personas y evitar juzgar sin conocer todos los detalles de la situación. Además, destacó la valentía de Pamela Franco al hablar abiertamente sobre un aspecto íntimo de su vida.

“Está liberada. Nadie en la tierra es santo ni santa, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra en este mundo de doble moral. Ahora que sea feliz y que Dios la bendiga porque la vida sigue. Tiene una hija y debe ser fuerte”, declaró Rengifo a Trome.





