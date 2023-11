Shirley Cherres vuelve a causar revuelo en el ambiente artístico con sus confesiones y esta vez se animó a revelar que tuvo un encuentro íntimo hace varios años con nada menos que con Nicola Porcella.

La exporrista del Sport Boys contó que tuvo algo más que una amistad con Nicola, pero precisó que esto ocurrió antes que ingrese a ‘Esto es Guerra’.

“Fue mi mayor travesura, porque fue en su camioneta. Siempre quedábamos en el Facebook y no se daba hasta que un día dijimos vamos a pasear, vamos a la playa. Fue antes de que entrara a ‘Esto es guerra’. Yo no sabía que había jugado para el Sport Boys, justo por él me enteré”, contó la modelo en una entrevista para el programa ‘Hablemos de belleza’.

En otro momento, Shirley Cherres calificó su encuentro pasional con Nicola como un ‘choque y fuga’, aunque dejó en claro que se sintió satisfecha con el desempeño del exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’.

“Fue algo pasajero, debido a que me dedicaba a viajar y trabajar por ello no podía tener una relación tan seria. Por la travesura y todo lo demás, por el sitio que fuimos y por todo lo que hizo le pongo un 9″, agregó entre risas.









