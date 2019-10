Durante su presentación en ‘El valor de la verdad’, Shirley Cherres, dio varios detalles sobre su intimidad y uno que llamó la atención fue su encuentro con el integrante disuelto del Congreso, Salvador Heresi, con quien habría compartido una noche romántica.

“¿Tuviste un choque y fuga con el congresista Salvador Heresi?”, fue la pregunta que hizo el conductor Beto Ortiz a la exporrista y ella respondió que sí. Shirley Cherres contó que Heresi le escribió por Facebook y aunque al inicio pensó que era una broma, después de hablar por casi un mes, ella accedió a un almuerzo especial que le ofreció el excongresista en un departamento.

“Hablamos como un mes y de ahí me manda a recoger para ir a su departamento y justamente fui a almorzar y me dijo que él había cocinado era un tema de pescado. Entre a la cocina para saber si había cocinado y obviamente no había nada de rastros de que había cocinado. Tomamos un vino blanco, todo muy rico”, dijo.

“Es muy divertido. Como supuestamente había cocinado estuvimos conversando toda la tarde. De ahí unos vinos más. Creo que ya había atracción y estuvimos. Me gusta como besaba”, señaló.

La exporrista perdió todo tras dar una respuesta falsa cuando le cuestionaron si “Mario Lainez su amante más ardiente”. Ella contestó que sí.