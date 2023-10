Shirley Cherres, quien ha sido vinculada en el pasado con José Luis ‘El Puma’ Carranza, rompió su silencio y se pronunció sobre el divorcio entre el exfutbolista de Universitario de Deportes y su expareja Carmen Rodríguez.

“La verdad es que a mí me habían comentado eso antes de entrar a La Casa de Magaly. Él no (me lo comentó). Tenemos muchos amigos en común” , declaró al diario ‘El Popular’.

Shirley Cherres, quien fue señalada como un posible factor en la separación de ‘Puma’ Carranza y Carmen Rodríguez, negó rotundamente ser la causa de su ruptura y justificó su comportamiento coqueto en ‘La Casa de Magaly’.

“Me sorprendió lo que dijo Magaly porque yo ya sabía (del divorcio). Además, ¿qué hombre que está bien con su mujer va ingresar al reality donde está una persona con la que lo han vinculado tanto? Cuando él me vio con el hilo dental, sus ojos me vieron hasta el estómago en serio. Yo lo miraba a él y me daba roche, su mirada era más fuerte” , concluyó.