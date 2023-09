Aparece súbitamente y todas las cabezas giran como movidas por un resorte. Es Shirley Arica, el epicentro de todas las miradas y el objeto de deseo de muchos peruanos y extranjeros. Todas la ven en la terraza del hotel Ramada Encore by Wyndham de San Isidro. Es modelo, influencer y entrevistadora en su novel programa por internet. Y también es ya una figura internacional, pues acaba de firmar con Telemundo para un nuevo reality en México. Pero también ha sido una mujer que supo salir adelante sola. Y reinventarse de la nada una y mil veces. “Yo creo que tuve una infancia complicada porque me faltó la presencia de mi papá”, ha explicado. “Mi papá se fue como a los 8 años y eso fue algo que me chocó mucho. Él nunca me dio explicaciones y he tratado de justificarlo para no sentir que no me quiso como hubiese esperado. Mira, yo admiro mucho a mi mamá porque fue quien me sacó adelante sola. Ahora, que soy madre, lo entiendo mejor”, explicó. “Entonces, siempre trataba de llenar ese espacio y creo que ninguna persona va a llenar ese lugar. En la actualidad trato de llevar una buena relación con el papá de mi hija. No me gustaría que ella sufra esa ausencia”, agregó. Hoy, tras haberse retirado temporalmente de la televisión peruana, parece renacer. No quiere más escándalos ni ataques. No más chismes ni ampays. No quiere saber nada de los futbolistas. Ni de los que hablan de ella ni de los otros. Tampoco de Magaly, pues rechazó participar en su reality ‘La casa de Magaly’ “ni en la primera, ni en la segunda, ni en la quinta temporada”. Su nueva vida está abocada a su programa de televisión digital ‘Entre Tragos con Shirley Arica’, que tuvo 595 mil reproducciones en su programa inicial. También está dedicada a su próxima participación en el reality mexicano ‘La Casa de los Famosos: los elegidos’. Y evidentemente, al quien es el amor de su vida, su hija de 8 años.

Has rechazado algunos realities locales.

Siento que estoy apuntando a otras cosas, quiero otras cosas para mi carrera. Ya participé en ‘El gran chongo’ y estaba bien para ese momento. Pero ahora busco otras cosas, así que no está en mis planes ingresar.

Te hice fotos hace muchos años. Eras una chica linda. Ahora también, pero además eres mamá, modelo y emprendedora. ¿Es difícil hacerlo todo sola?

Yo creo que cuando hay amor, nada es difícil. Una hija te hace más fuerte. Cuando un bebé llega al mundo y tienes un hijo o una hija, como es en mi caso, este ser llega a cambiar tu mundo, llega a organizar tu vida y llega a hacerte más fuerte. Esta hija llega para darte ganas de crecer, ganas de vivir y de comerte el mundo. En ese momento tienes ganas de ser mejor persona. Y de que esa persona tan pequeñita se sienta orgullosa de ti. Y eso lo que yo vengo haciendo durante ya bastantes años. No espero el reconocimiento de nadie.

Ser mamá te cambió la vida. ¿Qué quieres?

Creo que lo único que quiero es sentirme bien conmigo misma. Y así me siento ahora: me siento bien, me siento feliz, me siento tranquila. Siento que desde que soy madre le he encontrado un sentido a todo lo que estoy haciendo. Y eso es por mi hija. Yo creo que nada es difícil, simplemente hay que ponerle ganas a las cosas. Hay que organizar el tiempo porque es muy importante estar con tus hijos. Aparte de trabajar, es crucial dedicarle el tiempo suficiente a tus hijos. Porque los hijos no se crían de la misma manera con la abuela, ni con la nana, ni con el tío. No. Una como madre tiene que estar el mayor tiempo posible con ellos. Porque ellos lo necesitan. Somos una pieza fundamental en el crecimiento de un niño. Los padres, tanto el papá como la mamá, son fundamentales en el desarrollo de un niño. Yo creo que eso es lo importante: la calidad de tiempo que le brindemos a nuestros hijos.

¿Qué le dirías a las jóvenes de la televisión.

Bueno, lo único que podría aconsejarles es que nunca accedan a nada impuesto. Que siempre sean ustedes mismas. Que lleguen hasta donde ustedes se sientan cómodas.

¿Qué consejo le darías a las chicas que también quieren dedicarse al modelaje o la actuación?

Que no permitan que nadie trate de manejarlas de cierta manera, ya sea que se quieran dedicar al modelaje, al canto, al arte, etc. Y que tengan siempre bastante humildad, sea de donde sea que hayan salido. Uno siempre tiene que ser humilde, porque nosotros los artistas nos debemos a un público. Sin público obviamente no somos nada. Y bueno, que no le hagan caso a todo lo que hay en las redes sociales.

Tienes 2 millones de seguidores en Instagram y 731 mil en TikTok. ¿Qué le dirías a tus seguidoras que se dejan influenciar por las redes sociales?

No hay que creer en todo lo que sale en las redes sociales. Porque toda la gente que sale en TikTok o en Instagram muchas veces no pone cosas reales. O sea, porque una persona se parte un huevo en la cabeza, el resto ya lo quiere hacer igual. Y no todo es real, no todo es como se pinta en las redes sociales. Lamentablemente estamos en una era donde todos tenemos acceso a las redes sociales demasiado fácil. Los padres debemos aconsejar a nuestros hijos y tratar de guiarlos y de enseñarles que no todo es como lo pintan en las redes sociales.

¿Cómo es una mañana de Shirley Arica?

Ahora cocino todas las mañanas. Hago el desayuno para mi hija que se va al colegio. Skylar llegó en el momento preciso a mi vida. Ahora tiene 8 años.

Hablaste de ella en el programa de la psicoterapeuta Lizbeth Cueva.

Sí, mi hija llegó en el momento en el que yo no podía más en muchas cosas a nivel personal y familiar. Mi hija me dio el sacudón. Ahora tengo un miedo que no sentía antes. El miedo de saber qué será de ella si no estoy yo. Yo siento que cuando los padres se separan están en una competencia de a ver quién gana, quién hace más, quién se la queda, quién hizo menos. Trato de llevar una buena relación con el papa de mi hija por ella. No me gustaría que ella pase lo que pasé yo.

Última pregunta. ¿Te arrepientes de algo?

No es que me arrepienta como tal. Siento que he desperdiciado muchas oportunidades. He perdido demasiado tiempo en cosas que no valen la pena. De repente me de rodeado de la gente equivocada. Pero siento que también gracias a todo lo que he pasado y todo lo que he vivido soy la mujer que soy ahora. Soy una mujer fuerte, una mujer emprendedora y guerrera, apasionada con mi trabajo. Me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora. Me gusta que me estén llegando tantas oportunidades que nunca imaginé. Nunca imaginé estar en Telemundo o en Turquía. Nunca, en realidad. Yo ya había pensado dejar la televisión porque no le encontraba sentido a todo, sobre todo con respecto a lo que yo quería para mí. Pero hoy por hoy siento que ya encontré eso que tanto estaba esperando. Y lo voy a aprovechar al máximo. Las oportunidades son únicas y hay que aprovecharlas siempre al máximo.





Autoficha

Nació el 27 de junio de 1989 y tiene 34 años. Estudió Ciencias de la Comunicación en la USMP. Participó como bailarina en el programa de baile El Gran Show. También estuvo en el reality Los 50 de Telemundo, donde fue la única representante peruana.

Arica, que había generado gran expectación como la única representante del Perú en Los 50, fue eliminada en medio de una polémica. La controversia estalló tras un enfrentamiento con su compañera Thali García, lo que dejó a todos sorprendidos.

En Ecuador, condujo el programa En contacto y participó en el reality La nueva estrella. También estuvo en el reality turco El poder del amor, además de un stand-up comedy con sus compañeros intitulado Juntos, pero no revueltos.