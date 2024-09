¿Pinkys? Shirley Arica y Pamela López se lucen juntas en discoteca | VIDEO

El mundo del espectáculo y del deporte fue sacudido el mes pasado por una serie de acusaciones que involucran a Christian Cueva y su esposa Pamela López. Como se recuerda, López denunció al futbolista por violencia familiar y lo acusó de mantener una relación con Shirley Arica.

Frente a las acusaciones, la exchica reality desmintió enérgicamente haber tenido cualquier tipo de relación con Christian Cueva. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram se lee: “Me hubiese gustado que salga el episodio que grabé en 'El valor de la verdad' para que se aclaren muchas dudas, pero lamentablemente no salió... No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora".

A pesar de la aparente tensión entre Arica y la esposa de Cueva, los últimos eventos han tomado un giro inesperado. La 'Chica realidad' sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales en el que aparece disfrutando de una noche en una discoteca junto a Pamela López.

En el video, ambas mujeres lucen sonrientes y abrazadas mientras cantan juntas el tema ‘Ojitos rojos’ de Ke Personajes y Grupo Frontera. “Miren con quién me encontré ¿Qué creen?”, escribió Arica en la publicación, dando a entender que su relación con López está en buenos términos.

Luego de ser vinculada a Christian Cueva en la lista de supuestas “amantes”, Shirley Arica se grabó junto a Pamela López, la aún esposa del futbolista, en una discoteca limeña. 👇🏼 pic.twitter.com/huAhLF1cri — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 16, 2024

En una publicación posterior, Arica confirmó que cualquier malentendido respecto a las acusaciones contra Christian Cueva ha sido aclarado con Pamela López.

