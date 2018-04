Shirley Arica tras fractura de clavícula: "Ángelo Ricci no me ha dado ni un sol" [VIDEO]

Shirley Arica visitó el set de 'Válgame Dios', programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre . Mientras la presentaba, 'Peluchín' le preguntó por qué llevaba varios meses fuera de la pantalla chica.



En ese momento, 'la chica realidad' reveló un episodio doloroso de su vida. "Estoy seis meses desaparecida, pero mis vacaciones han sido obligadas. Tuve un incidente bastante fuerte. Mi ex pareja, Ángelo Ricci me agredió y me rompió la clavícula", contó.​

Además de mostrar la cicatriz de su intervención quirúrgica, la modelo dijo que su caso continúa en la comisaria y las autoridades policiales no han hecho nada. "Así que también les hago un llamado para que vean mi caso, por favor", instó.



'La chica realidad' indicó, finalmente, que ha sido operada dos veces, "pero en ningún momento (Ricci) se ha responsabilizado del daño. No me ha dado ni un sol", aseguró.