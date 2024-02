Christian Cueva continúa en el ojo de la tormenta y es que no solo está siendo involucrado sentimentalmente con Pamela Franco, sino también es acusado de haber coqueteado con Shirley Arica en una ‘encerrona’ en la que estuvieron presentes otros futbolistas.

Recientemente, Beto Ortiz reveló algunas de las preguntas que ‘La chica realidad’ respondió en ‘El Valor de la Verdad’ en el año 2019, programa que nunca salió a la luz por razones desconocidas.

Según el periodista, la modelo dijo que el exjugador de Alianza Lima no solo le coqueteó asegurando que su relación con Pamela López estaba mal, sino que además ambos tuvieron un altercado y el pelotero se habría puesto malcriado con ella.









Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’





1. ¿Estuviste en una encerrona con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva?

Dijo que sí, que la encerraron en el baño y que iba uno, luego el otro y el otro. “Cuando me presentaron a Cueva, él estaba muy atento conmigo, a cada rato me servía un trago, me sacaba a bailar, pero físicamente no me gustaba porque era muy enano”.

2. ¿Christian Cueva te faltó el respeto?

Dijo que sí, la respuesta fue verdad. “Cueva me dijo que estaba muy mal con su esposa, que su relación estaba a punto de acabar. Bailamos toda la noche, querían seguirla, nos fuimos en el auto de Christian, yo de copiloto, todo bien hasta que se puso malcriado conmigo porque no quería ir a donde ellos querían ir. Me dio a entender que era mi última opción, nos empezamos a gritar, se comportó como un patán”

3. ¿Te dijo Christian Cueva que estaba mal la relación con su esposa?

Dijo que sí, la respuesta fue verdad. En el 2019. “Le pregunté si estaba con su mujer y me dijo que estaban peleados, que se iban a separar, aún cuando su esposa estaba a punto de dar a luz”

4. ¿Te afanaba Christian Cueva?

Dijo que sí, la respuesta fue verdad

5. ¿Bailaste con Christian Cueva?

Dijo que sí, la respuesta fue verdad





