La modelo Shirley Arica se ha visto involucrada en la investigación a la banda criminal ‘Los Incorregibles’ tras adquirir el Mercedes-Benz en el que se trasladaba Miguel Ángel Salinas.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Jorge Luis Urilla Uchua, chofer y testaferro del presunto líder de la organización, compró en mayo 2020 el auto de alta gama en la empresa J.C. Ugarte Import S.A.C., el cual pagó en efectivo, algo sospechoso para la Fiscalía ya que no tiene una situación acomodada.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compre ahí y ya. No sé de quién es o de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario más no con el dueño del vehículo”, se defendió la modelo que hoy busca su internacionalización.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cinco integrantes de la banda criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado vulnerando el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a Latina, desde 2018 la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección General de Inteligencia (Digimin) le siguieron los pasos a cada uno de los integrantes tras diversos robos millonarios a diferentes gobiernos regionales y municipales.

“Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Yo tengo todos mis papeles en regla, así que no tengo ningún problema. No conozco ninguno de esos nombres que me acabar de mencionar”, puntualizó Arica.

