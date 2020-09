La noche del martes 8 de septiembre, Shirley Arica se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló detalles de su pasado amoroso con Jean Deza , futbolista que también tuvo un controversial romance con la expolicía Jossmery Toledo .

En conversación con Magaly Medina, la modelo reveló que el delantero oficializó su romance con Toledo cuando ambos aún tenían una relación.

"Nadie sabe pero cuando él estaba con ella (Jossmery Toledo), yo también estaba con él (Jean Deza) y yo me enteré en mi casa que ellos ya eran novios. Entonces se está repitiendo la historia”, explicó Arica.

“Ella estaba con él desde el 16 de abril y él estaba conmigo desde el primer viernes del mes de mayo. Así que acá la primera cachud* fui yo y yo me enteré por televisión... Este sujeto no es ni para recogerlo porque es para tirarlo bien lejos por no decir otra palabra”, añadió.

Shirley Arica también recalcó que Deza es una persona muy voluble y que no la respetó cuando ambos tenían una relación.

“Él es una persona bastante cambiante, ahora te puede decir un ‘te amo’ como a la media hora te puede decir ‘vete al diablo y que ya fue’, eso fue lo que él hizo conmigo. Él me llamó de un momento a otro y me dijo: ‘sabes qué, enana, yo me abro’, cuando un día anterior él estaba conmigo en la casa de una amiga compartiendo. Yo le pregunté por qué y me dijo ‘que ya fue’. Me cortó el teléfono e intenté escribirle pero me había bloqueado de todas partes”, sentenció.

