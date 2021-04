Álamo Pérez-Luna se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Luego de que la ex-Chica Dorada Paula Ávila lo ‘choteara’ en televisión y se sumara de esta forma a la larga lista de mujeres de la farándula que lo han rechazado, la modelo Shirley Arica denunció que el periodista la acosa desde hace tres años.

En una grabación telefónica entre ambos difundida por el programa Mil Disculpas, se escucha al periodista llamando a la también participante del reality Bienvenida la tarde para, supuestamente, invitarla a una entrevista, pero sin mencionar su identidad.

Ante la negativa de su interlocutor de que le diga su nombre, Shirley Arica llega a emplear fuertes insultos contra él, pero una vez que se percata que se trata de Álamo Pérez-Luna, le pide que no la llame más.

"Me llevas acosando durante tres años y no quiero que me llames. Te lo he dicho de 10,000 formas (…) Acabas de hablar con mi mánager y él te acaba de decir que mandes un oficio y sigues llamando. ¿Eso no es un acoso?", dijo la modelo, quien termina la conversación llamando "viejo decrépito" a Álamo Pérez-Luna.

ÁLAMO SE PRONUNCIATras la difusión del audio de su conversación con Shirley Arica, Álamo Pérez-Luna utilizó su cuenta de Twitter para expresar su decepción contra Carlos Cacho, conductor de Mil Disculpas, y su productor, Danny Tsukamoto.