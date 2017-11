Shirley Arica se someterá a terapia psicológica tras ser golpeada por su ex pareja

Shirley Arica reveló cómo ocurrió el episodio de violencia por el que terminó con una fractura en la clavícula e inconsciente tras haber sido agredida por su ex pareja Angelo Ricci.

"De la nada me dijo que era p... Decía que había metido al baño a tener intimidad con (Diego) Chávarri. Le tiré una cachetada. Estaba yéndome cuando me cogió del cabello y me tiró al piso; quedé inconsciente. Ya en el baño, me vi con el hombro caído mientras él solo se reía", confesó la modelo a 'Nunca más'.



La modelo admitió que "soy bastante irresponsable en algunas cosas. Siento que tengo la oportunidad y la echo a volar. (Tras la agresión) me sentí deprimida, impotente, pequeña, humillada, chiquita ante un monstruo". Según dijo, está dispuesta a someterse a una terapia psicológica.

Muy apenada y con la voz entrecortada, la modelo confesó que extraña a su padre y que espera recuperar el tiempo que han perdido tras su partida: "Siento que ya perdoné, que no soy quién para recriminarle nada. Y si hubiese una oportunidad, no la dejaría pasar".

INDIGNADA

También se pronunció sobre las críticas en redes sociales en donde aprueban la agresión de la que fue víctima. "Ante ello, siento indignación porque una cosa nada tiene que ver con la otra", indicó Arica y descartó ser mala madre.