Sheyla Rojas: "Verán otra faceta mía que no es solamente frente a la cámara"

¿Es cierto que vas a debutar en el cine con la película nacional ' El amor es así '?



¡Sí! Este año se viene la película El amor es así. Mi personaje es ‘Laura’, una chica divertida y muy enamoradiza. Tengo escenas con José Dammert, Diego Bertie, Juliana Flores, Andrés Hurtado (‘Chibolín’) y Rosángela Espinoza. Ya terminamos de grabarla y muy pronto será el estreno. También verán otra faceta mía que no es solamente frente a la cámara como artista, sino en producciones que ya contaré.

¿Qué te parece que Rodrigo González ‘Peluchín’ pronto vuelva a la televisión?



No me interesa. Es uno más que puede criticarme y no me afecta, porque estoy con bastante trabajo. Yo no le deseo el mal a nadie. Al final, cuando uno está enfocada en proyectos o en crecer profesionalmente, no puede perder el tiempo en otras personas. Lo único que hago es preocuparme por la gente que me suma... ¿Que se disculpe conmigo por criticarme? No necesito sus disculpas ni de él ni de nadie.

¿Cómo va la relación amorosa que llevas con el empresario Pedro Moral?



Estamos muy contentos y ya vamos por los siete meses. Él siempre me está apoyando en lo que estoy realizando. Ya no quiero que se hable mucho de mi vida privada, sino que vean mi trabajo y lo que estoy emprendiendo. He empezado este año con muy buen pie. Ahora puedo decir que todo está alineado entre el amor, la salud, el trabajo y mi familia. Todo está felizmente encaminado.