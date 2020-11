Sheyla Rojas se presentó la mañana de este viernes en el centro de conciliación donde tenía que reunirse con Magaly Medina ; sin embargo, la figura de ATV no se presentó y solo estuvieron sus representantes legales.

A su salida, la exconductora de “Estás en Todas” declaró a la prensa y lamentó que no se haya podido conciliar. “No se llegó a ningún acuerdo pero ya tenemos las actas con las que vamos a seguir el proceso normal como tiene que ser”, dijo Rojas al diario Trome.

“Hemos intentando llegar a un acuerdo, sobre todo con esta coyuntura que está viviendo el Perú, hemos tratado de conciliar de ver la mejor forma para llegar a un acuerdo tanto por mi lado como por el otro lado también. Obviamente Magaly ha tenido un viaje con su pareja y no se pudo llegar a ningún acuerdo”, agregó.

Sheyla Rojas dijo que lucha por justicia y que confía en que la verdad salga a la luz.. “No voy a permitir que me sigan denigrando... Son muchísimas cosas... Estamos defendiéndonos con garras y dientes y lo vamos hacer hoy mañana y siempre. Este proceso va seguir, es un proceso largo”, indicó.

Al ser consultada sobre su opinión sobre Irvin Vera, Rojas manifestó que “nadie tiene derecho a ventilar mi vida privada ni la de nadie, hacer exposición y difamar a nadie. Así sea un mes, dos meses, tres meses, un año o los años que sean, las ganas de defenderme, las ganas de hacer valer mi derecho no me las van quitar, no me voy a cansar ni mis abogados tampoco”.

Finalmente, el representante legal de Sheyla señaló que ‘tiene juventud’ para continuar con el proceso el tiempo que dure. “Acá tenemos juventud para hacer juicios de 5, 10 o 20 años, sobre todo, porque nos asiste el derecho”, dijo.

