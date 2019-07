Sheyla Rojas desmiente rumores: “Estoy bien así, soltera”

“Le digo bebé a todo el mundo y no le veo nada de malo. La gente que me conoce sabe que me expreso así de la gente que quiero y ya está”, dijo Sheyla Rojas sobre su supuesta relación con el reconocido cirujano plástico, Be Talei.

Hace algunos días se empezó a rumorear que la conductora de ‘Estás en todas’ tendría una nueva relación con Ben Talei, tras compartir algunas historias en su cuenta de Instagram en su reciente viaje a Los Ángeles.

Sheyla Rojas publicó algunas historias con el cirujano en su cuenta de Instagram. (Instagram) Sheyla Rojas publicó algunas historias con el cirujano en su cuenta de Instagram. (Instagram)

“Él es un doctor reconocido, lo conozco y hemos compartido historias (en Instagram) porque no hay nada que ocultar. No tengo que dar explicaciones de mi vida, pero solo puedo decir que estoy soltera”, aseguró la rubia, pues parece que tras su ruptura pública con Pedro Moral, ha decidido estar sola por un buen tiempo, refirió en Trome.

“Estoy en una etapa de mi vida en la cual me estoy enfocando en mí, en mi crecimiento personal y profesional. No pienso todavía en enamorarme o en tener una relación. Estoy bien así, soltera, no me vengan a quemar el quiosco tan rápido porque quiero estar soltera por un buen tiempo”, dijo Sheyla, pues la decisión está tomada y la rubia está muy segura que quiere disfrutar su soltería.

