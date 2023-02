Sheyla Rojas rompió su silencio luego de mucho tiempo y recordó ciertas etapas de su vida en una entrevista difundida en el canal de Youtube de ‘Choca’ Mandrós. Al ser consultada por la canción de DJ Peligro, la modelo reveló que afectó su vida.

En la entrevista, Sheyla fue consultada sobre la canción ‘Que me deja coja, si no, next’ de DJ Peligro, quien la publicó luego de hacerse pública unas conversaciones entre la exchica reality y el futbolista Luis Advíncula.

“Esa canción estaba prohibida, tachada, no la podía escuchar. Me daba cólera, no había forma, no lo podía escuchar”, admitió.

La modelo aseguró que, después de tiempo, recién pudo escucharla completa. “Después de tiempo la escuché, cuando ya había pasado tiempo, porque en su primer momento me daba cólera”, añadió.

Además, Sheyla confesó que aquella etapa de su vida fue muy difícil, pues tuvo que separarse de su hijo y fue despedida de su trabajo. “En su primer momento, sí me afectó. Fue una etapa muy tormentosa, ahora ya lo pasé, ya lo superé”.





