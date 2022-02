Luego de que causara revuelo la separación de Sheyla Roja y su novio, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, la modelo anunció su reconciliación, este último miércoles en una entrevista exclusiva para ‘Magaly TV, la firme’.

Cuando todos pensaban que la influencer estaba deprimida en un nuevo departamento, Sheyla dio la cara y contó que solo tuvo una breve separación con su pareja debido a que encontró una conversación en el celular de su novio donde le decía: ‘mi reina’ a otra mujer.

“Si yo encuentro una conversación calentona yo me muero, no estaría aquí, no sé si soy exagerada. Por ejemplo, a mí no me gusta que él está dando ‘like’ y ya no lo hace... Reconozco que tengo un carácter complicado... Si fuera una falta de respeto más grande no estaría aquí, yo no aguanto pulgas”, contó Sheyla Rojas, quien agregó que en un arranque de celos se fue a República Dominicana para desconectarse de la crisis de pareja que vivía.

Pese a su molestia, la modelo aseguró que volvió a casa de Luis Galarza tras tener una conversación telefónica donde él le pidió que regrese. Además, porque su familia e incluso Antonio Pavón le aconsejaron que evalue su decisión.

“Yo no quería hablar con él estaba cegada, todos me decían: ‘habla con él’, me enfermé... El sábado conversamos, me dijo ‘vente’ y regresé, vine muy enferma no podía no hablar, hoy (este miércoles) fuimos al doctor y tengo una infección... En cualquier relación va a pasar por lo mismo”, contó.

Sheyla Rojas aseguró que sabe lo que vale y que hombres no le van a faltar si vuelve a estar soltera. Sin embargo, ella mantiene una relación con el popular ‘Sir Winston’ debido a que lo ama.

“Yo a Luis lo amo, más allá de los lujos y la comodidad que yo pueda tener. Yo lo amo porque él es un hombre que me da mucha tranquilidad... mientras yo vea respeto en la relación (seguiré). No todas las relaciones son perfectas ni felicidad pura”, añadió en una extensa entrevista para el programa de espectáculos de ATV.

