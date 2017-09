La conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas, sorprendió a propios y extraños al salir en defensa de Rosángela Espinoza, quien protagonizó la última semana enfrentamientos entre sus compañeras de ‘Esto es guerra’, Yahaira Plasencia y Flavia Laos.

Todo ocurrió cuando Nicola Porcella explicó a Sheyla que la ‘chica selfie’ se peleó con la actriz y que esta última le dijo: “Yo soy actriz, tú no eres nadie”. Ante esto, la popular ‘Shey, shey’ se pronunció: “Ella baila desde los ocho años. Con Rosángela nadie se mete”.

Sheyla Rojas

Luego el programa presentó el video con todos los detalles del enfrentamiento de las ‘guerreras’ y Sheyla volvió a sacar cara por Rosángela.

“La gente que no se quiere llevar con Rosángela sus motivos tendrán y definitivamente en ‘Esto es guerra’ no vas a hacer amistad sino vas a competir y en eso Rosángela está dando que hablar, se está preparando. Sorprendiendo a más de uno, sigue en ‘Esto es guerra’ a pesar de las críticas. Yo creo que se está preparando y callará la boca a más de uno”, dijo con efusividad la conductora.

‘Choca’ no dudó en expresar su sorpresa cuestionándola: “Tú no defendías tanto a Rosángela hasta que se enfrentó a Flavia. Ahora me sorprende”.