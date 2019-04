Sheyla Rojas EN VIVO: "Pedro Moral está hablando por despecho"

Sheyla Rojas, en conversación con 'En Boca de Todos', se pronunció sobre las revelaciones de su ex pareja Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad'. La modelo aclaró los detalles expuesto sobre su fallido matrimonio.

"Acá estoy para dar la cara [...] Son mentiras (que dejó a Pedro por no ser millonario). Me parece algo absurdo. Soy una persona que ha venido de abajo y trabajo sacándome la mugre", indicó.

La chica 'reality' señaló que el fin de su compromiso no fue por temas económicos, sino por otras diferencias.

"Si Pedro y yo terminamos es porque teníamos incompatibilidad. Soy una mujer, pero también soy madre. Para dar el siguiente paso, una tiene que estar segura que será para toda la vida. No estuvo errado querer casarme y luego darme cuenta de que no era una buena decisión"", señaló Rojas.

Sobre si se desilusionó tras descubrir que Moral no era millonario, Sheyla señaló que esto era mentira.

"Vi que era un hombre emprendedor. Cuando he tenido que apoyarlo, lo he apoyado, no solo presencialmente sino sacando de mi bolsillo", aseveró.

"Cómo voy a pretender hacer una boda con tanto presupuesto.Yo jamás gastaría esa plata en una boda [...] A mí la plata no me sobra", precisó.

Asimismo, Rojas señaló que su ex novio salió a hablar en los medios por despecho.

NOTA ORIGINAL

Luego de las revelaciones de Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad', donde dio detalles del fin de su compromiso con Sheyla Rojas, la modelo se presentará hoy en el programa 'En Boca de Todos'.

Según se trascendió, la ex chica 'reality' estará presente en el magazine de espectáculos, desde la 1:00 p.m., junto a sus abogados, quienes detallarán las acciones que tomarán contra el empresario.

El fin de semana, Moral se sentó en el sillón rojo de 'EVDV' y respondió 20 preguntas sobre su relación con Rojas, pese a que esta hizo de todo para evitar la transición del programa.

En su participación de 'El Valor de la Verdad', el empresario reveló que la modelo quería una boda de 170 mil dólares, entre otros detalles e incidencias de su fallido matrimonio.