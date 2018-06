Sheyla Rojas reveló que Patricio Parodi luchó 8 meses para conquistarla [VIDEO]

Sheyla Rojas se animó a contar cómo fue el inicio de su relación con el ‘guerrero’ Patricio Parodi y aseguró que tuvo que luchar por ocho meses con el fin de iniciar una relación con ella.

Estas declaraciones las dio en una entrevista exclusiva para su programa ‘ Estás en todas ’ en la secuencia ‘El Chocahuarique’.

“Él estuvo detrás mío por ocho meses para estar (en una relación). Yo al principio decía no hay forma, no voy a estar con él porque era menor que yo. Pasé por muchas cosas difíciles en esa etapa. Pero en esos ocho meses Patricio me demostró luchar por querer estar conmigo y demostrar que era un chico de buenos sentimientos a pesar de su corta edad”, señaló Sheyla Rojas .

“Por más que la gente me decía él es un inmaduro, le llevas siete años, me demostró mucha madurez y que sus sentimientos eran súper sinceros. Eso fue lo que me gustó y me enamoré. La gente que está a mi costado sabe lo difícil que fue para mí el tema de la separación porque yo nunca toqué ese tema. Me hizo dar cuenta que sí valía la pena estar con él”, añadió la ex ‘guerrera’.

Sheyla Rojas reveló que le costó estar en la televisión por las cosas que se dijeron de ella. Incluso señaló que algunos comentarios le hicieron mucho daño.

“En algún momento pasó por mi cabeza salir de la televisión. Estaba harta de la gente, de verme envuelta en tantas cosas, de dimes y diretes, dije: ‘me voy a otro país’”, señaló Sheyla , quien explicó que no se retiró de la pantalla chica porque su familia le hizo cambiar de opinión.

La conductora aprovechó la entrevista para aclarar que el motivo por el que se separó de Antonio Pavón no fue una infidelidad.