La modelo Sheyla Rojas se enlazó este lunes 30 de mayo con el programa “América Hoy” y reveló que ya inició el tratamiento de fertilidad para convertirse en madre por segunda vez con su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza.

Rojas contó que acudió a un especialista para asegurarse de que su embarazo no sea riesgoso. Además, contó que ‘Sir Winston’ está nervioso, pues será su primera vez como padre.

“Mi novio y yo queríamos ser papás, pero pasé por problemas en mi (primer) embarazo. Desde el día cero voy a tener un doctor de cabecera para que me ayude con todo el proceso. Él (‘Sir Winston’) no es papá. Los dos estamos super nerviosos. Fuimos con este doctor y nos despejó muchas dudas, es importante tenerlo planeado”, expresó.

¿A qué tratamientos se someterá Sheyla Rojas y Sir Winston?

La exconductora de “Estás en todas” reveló que su médico le recomendó no someterse a la fecundación in vitro, pues después de evaluarlos concluyó que están en perfectas condiciones para tener un bebé de forma natural.

“Nos evaluaron a los dos, yo tenía en mente el tema de in vitro, el poder decidir el sexo del bebé, pero el doctor nos recomendó y nos dijo que esa era un riesgo, que eso se le recomienda a las personas que no pueden tener hijos. En realidad, nos evaluó, nos dijo que no tenemos ningún problema”, reveló.

Asimismo, afirmó que ella y su pareja están tomando una serie de medicamentos para preparar a su cuerpo para la llegada de la bebé. Finalmente, confesó que le gustaría tener gemelos; sin embargo, lo que más quiere es que su futuro bebé nazca sano.

“Él también está tomando medicamentos, los dos estamos comprometidos en que salga todo bien”, agregó la ex chica reality de “Esto es guerra”.

