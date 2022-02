Sheyla Rojas se presentó en “América Hoy” y se refirió a su experiencia personal sobre la infidelidad, un tema que fue tocado en el programa matutino de América TV.

En declaraciones para Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, la influencer de 34 años explicó que ella sí sufrió una infidelidad en sus relaciones pasadas.

“De hecho que sí (que ha perdonado una infidelidad). Me han sacado varias veces la vuelta y creo que no perdonaría una infidelidad. La veces que me han sacado la vuelta y he perdonado, no ha funcionado porque ya no es lo mismo”, dijo.

Además, Sheyla Rojas reveló que perdonó una infidelidad de Antonio Pavón porque se trataba del padre de su único hijo.

“Una de las cosas más fuertes, en su momento, fue porque era el papá de mi hijo. Definitivamente se pierde la confianza y ya no es lo mismo”, contó.

Sheyla Rojas explicó qué le pasó en su rostro

Sheyla Rojas se refirió a la inflamación que tuvo en varias zonas de su cuerpo tras hacerse una liposucción en la papada.

“No es que me haya puesto más labio. Lo que me está pasando es parte de un procedimiento que me hice en la papada. De hecho, aún sigo inflamaday y me cuesta moverme”, explicó la influencer en “Américaa Hoy”.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho... Tuve una reacción a los medicamentos y estoy llevando una terapia una vez por semana”, indicó.

