Sheyla Rojas no se presenta en 'Divas EEG' y genera incomodidad en reality

Sheyla Rojas volvió a generar polémica tras ausentarse nuevamente en ' Divas EEG', pero está vez quedó eliminada de la competencia de baile.

“Sheyla debería presentarse el día de hoy como parte de la competencia. Saben lo que pasó la semana pasada, pero era justo que se presente el día de hoy”, dijo Gian Piero Díaz , conductor del programa, al iniciar la secuencia.

Tras ello, reveló que ni la producción, ni Sheyla Rojas se comunicaron, por lo tanto la eliminación fue automática.

“ Ella no va a bailar, la verdad es que no solamente Sheyla no se preocupó por llamar a la producción, sino que la producción tampoco consideró relevante llamar a Sheyla, es decir, las cosas simplemente quedaron ahí”, agregó el presentador de televisión.

Tula Rodríguez, Brenda Cavalho e Isabel Acevedo, participantes que se enfrentarían a Sheyla también se mostraron sorprendidas, pues tras la ausencia de la exchica reality una de ellas tendría que ser eliminada en esta gala.

Sheyla Rojas

El sábado pasado, Sheyla Rojas en su programa 'Estás en todas' se pronunció respecto a su primera falta en el reality, la presentadora pidió disculpas a los seguidores del programa.

"La primera fecha iba a ser el día martes, se cambió de presentación porque hubo cambios en el canal y la producción, se cambió para el día jueves, y tuvimos que modificar cosas de la coreografia, voy a asumir mi responsabilidad. El día miércoles, lamentablemente, había programado muchas cosas no solo personales, sino profesionales. Si tengo que hacer un mea culpa, lo voy a hacer", señaló Sheyla sobre su participación en Divas.