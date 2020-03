Pedro Moral vive una nueva historia de amor al lado de Fabiola Garavito tras terminar su relación sentimental con la conductora Sheyla Rojas. El empresario invade sus redes sociales con fotografías de su romance y recientemente expresó su felicidad por el cumpleaños de su enamorada.

“Hoy no es un día cualquiera, hoy es el cumpleaños de la chica más linda: mi chica, la mujer que cambió mi vida, la que me enseñó que el amor no se compra, que lo pequeño puede convertirse en grande y que todo lo que se hace con amor es absolutamente maravilloso. Feliz día mi amor. Eres mi compañera de aventuras, este el primer cumpleaños de muchos juntos. Te amo”, expresó el empresario como descripción de su collage fotográfico.

Tras la publicación de la dedicatoria, algunos usuarios de Instagram señalaron que el mensaje resultó ser una indirecta para la conductora de “Estás en todas”.

“Felicidades, por fin con alguien que vale la pena”, “el dinero no lo es todo” y “qué bueno que hayas encontrado a alguien que te valore a ti antes que el dinero”, se pudo leer entre los mensajes de la red social.

En otra publicación de Instagram, la actual pareja de Pedro Moral dio a conocer que ella recibió una fiesta sorpresa por parte del empresario.

“La sorpresa más linda con los que más quiero. Gracias @pedromartinmoral fue demasiado lindo y tierno”, expresó Fabiola Garavito en un post.

Cabe recordar que Pedro Moral se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y confesó que su boda con Sheyla Rojas nunca se dio porque él no era “millonario”.