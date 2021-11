Sheyla Rojas regresó a Lima, Perú, después de varios meses viviendo en México junto a su pareja. La exconductora de televisión visitó este martes el programa “América Hoy” y habló sobre las cirugías que se ha realizado.

En la secuencia ‘Mito o Verdad’, la modelo fue interrogada respecto al monto que habría gastado en todos sus ‘arreglitos’ estéticos.

“¿Es mito o verdad que invertiste más de 100 mil soles en tu cuerpo?”, interrogó Janet Barboza.

“Es un mito porque todavía sigue abierto el crédito”, respondió entre risas la exconductora de “Estás en todas”.

“Si te pudieras hacer algo más, ¿Qué te harías?”, cuestionó Ethel Pozo. Sheyla señaló que si su doctor le recomienda que se someta a algún otro ‘arreglito’ lo haría sin pensarlo.

“Lo que me diga mi doctor, yo me lo hago. Pues sí quisiera hacerme un poco más de arreglitos, no digo que no porque después me haré algo y dirán, pero ella dijo que no”, comentó. “Yo me hice varios arreglitos”, agregó.

Además, Sheyla brindó algunos detalles de su pareja Luis Miguel Galarza Muro, más conocido en la farándula local como ‘Sir Winston’. Según dijo, a él no le molesta que ella sea mediática y su nombre sea mencionado en diversos canales.

“Él sabe con quién está, sabe a lo que se metió y no le queda de otra que apechugar... Yo trato de cuidar esa parte de mi vida, estamos poco tiempo de relación, tenemos seis meses”, contó Sheyla Rojas.

