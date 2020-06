Fiel a su estilo, Sheyla Rojas respondió a la gran cantidad de críticas que hacen por sus operaciones y retoques estéticos, en una divertida entrevista en el programa ‘En boca de todos’.

Ante el apodo de la ‘barbie peruana’ y las críticas que muchos le hacen por la gran cantidad de cirugías que ella misma admitió en el programa de América Televisión, la popular ‘Shey Shey’ no se guardó nada y arremetió:

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamasita. Más allá del aspecto físico es lo que lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”.

Como se sabe, hace unas semanas en el mismo programa de televisión, Sheyla admitió que gran parte de su cuerpo se lo debe al quirófano.

“Yo soy 70 por ciento hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10 por ciento de ejercicios”, fue lo que dijo en el mencionado programa de farándula.

