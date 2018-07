Sheyla Rojas se luce con Antonio Banderas en ceremonia y sorprende a fanáticos [FOTOS]

¡A lo grande! El reconocido actor Antonio Banderas celebró los 20 años del lanzamiento de su primera fragancia e invitó a celebridades de todas partes del mundo, incluso se lució con la conductora peruana Sheyla Rojas para sorpresa de sus fanáticos.

La ex 'chica reality' viajó a Marbella (España) con el fin de entrevistarlo y fue invitada a su ceremonia. Ella llevaba un vestido color nude y el cabello recogido, mientras reía a carcajadas con Antonio Banderas, demostrando su cercanía.



"Con invitados de todo el mundo, ayer vivimos una fiesta realmente cosmopolita. En el photocall con @_sheyoficial y @AguCasanova. We had a really cosmopolitan party yesterday night", escribió el español en su Twitter.

Hace unos días, Sheyla Rojas también publicó fotografías junto al intérprete del 'La leyenda del Zorro', actor a quien entrevistó para su programa de América Noticias.