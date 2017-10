En una conversación con Gisela Valcárcel durante la emisión de la Teletón, Sheyla Rojas contó cómo ha sido su vida y la de su único hijo 'Antoñito', quien nació con malformaciones en las piernas que está superando con las terapias recibidas en el Hogar Clínica San Juan de Dios.

"Yo no dejo de aprender de mi hijo, me ha enseñado a ser más fuerte, que sí se puede. Mi hijo me preguntaba: ¿cuándo voy a aprender a caminar bien? Yo le decía que tiene que comer y seguir con sus terapias. Desde chiquito, él es muy maduro y disciplinado. Es el mejor regalo que puedo tener”, indicó la conductora de 'Estás en todas'.

La modelo destacó también la labor realizada en la red de salud donde se atienden niños con diversas limitaciones.

“Es difícil, muchas veces tenemos que dar siempre nuestra mejor sonrisa. Hay muchos casos (en la Teletón), no solo los que vemos acá. La Clínica San Juan de Dios apoya de manera desinteresada y admirable a muchos niños”, indicó Sheyla.